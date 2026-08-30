В Казахстане назвали дату бесплатной вакцинации от гриппа

В Казахстане с 15 сентября начнется вакцинация против гриппа в рамках подготовки к новому эпидемическому сезону. Бесплатно прививку смогут получить граждане, которым рекомендована профилактическая вакцинация. В их числе люди с хроническими заболеваниями, школьники, беременные женщины, пожилые люди, дети раннего возраста, а также граждане, находящиеся в учреждениях закрытого типа и организациях специальных социальных услуг.

Перед вакцинацией потребуется информированное согласие. До 3 сентября местные органы здравоохранения должны подготовить списки граждан, которым рекомендуется сделать прививку. С 1 октября для медицинских работников введут масочный режим. Медорганизации также должны подготовиться к приему пациентов с гриппом, ОРВИ и COVID-19.

Мониторинг ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции с 1 сентября станет еженедельным, а с 1 октября — ежедневным. Меры приняты в рамках подготовки к эпидемическому сезону 2026–2027 годов.