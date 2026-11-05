В Казахстане назвали планы по расширению орошаемых земель до 2030 года

В Казахстане к 2030 году планируют увеличить площадь орошаемых земель до 1,3 млн гектаров. Для этого государство расширяет поддержку фермеров, внедряющих водосберегающие технологии. За последние три года площадь полей, где применяются современные системы орошения, выросла почти втрое, а за прошлый год удалось сэкономить около 874 млн кубометров поливной воды, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на 24KZ.

Как фермеры экономят воду и увеличивают урожайность

В Кызылординской области из-за нехватки поливной воды аграрии пересматривают структуру посевов. Хозяйства постепенно сокращают площади под рис и выделяют больше земель для выращивания кукурузы.

В Теликольском сельском округе три года назад кукурузой засевали 260 гектаров. В этом году площадь посевов достигла тысячи гектаров. В дальнейшем местные фермеры намерены увеличить этот показатель более чем вдвое.

Владелец хозяйства Сакен Шагыртаев рассказал, что расширять посевные площади позволяет внедрение капельного орошения.

«В наших планах засеять более 2000 гектаров. Хотим задействовать и те участки, которые в последний раз засевали ещё в 1979 году. Это возможно благодаря капельному орошению. Его преимущество заключается в целенаправленной подаче влаги непосредственно к корневой системе растений. Для нашего климата с экстремальной летней жарой и особенностями вегетации такая технология незаменима», – отметил Сакен Шагыртаев.

Современные методы полива помогают хозяйствам не только рационально использовать воду, но и повышать урожайность. Если в прошлом сезоне с одного гектара собирали по 100 центнеров кукурузы, то в нынешнем урожайность достигла 130 центнеров.

Государство компенсирует фермерам до 85% стоимости поливной воды

Внедрение водосберегающих технологий сопровождается государственной поддержкой. Аграрии могут получить субсидии на приобретение и установку современных систем орошения, а также компенсацию части расходов на поливную воду.

Как сообщил директор Департамента развития водосберегающих технологий Министерства водных ресурсов и ирригации РК Ербол Салихбаев, за последние три года на поддержку этого направления направили более 200 млрд тенге.

«За последние три года на внедрение водосберегающих технологий было выделено более 200 миллиардов тенге. Средства направили на компенсацию затрат фермеров. Государство возмещает до 80% расходов на приобретение и установку водосберегающих систем и до 85% стоимости воды, закупаемой для полива», – рассказал Ербол Салихбаев.

По данным министерства, государственная поддержка уже позволила значительно расширить применение современных методов орошения.

В 2023 году водосберегающие технологии использовались на площади 237 тысяч гектаров. К началу сентября 2026 года этот показатель превысил 700 тысяч гектаров.

За прошлый год использование современных систем орошения позволило сэкономить около 874 млн кубометров поливной воды.

В планах Министерства водных ресурсов и ирригации – увеличить площадь орошаемых земель к 2030 году до 1,3 млн гектаров.

Почему Казахстану необходимо развивать водосберегающие технологии

Доктор технических наук, профессор Сарсенбек Монтаев считает, что рациональное использование водных ресурсов имеет стратегическое значение для Казахстана. Это связано в том числе с зависимостью страны от трансграничных рек.

«Задача, поставленная Президентом, очень актуальна, поскольку наша страна зависит от трансграничных рек. Применение водосберегающих технологий – верное решение. Впервые способ капельного орошения появился в Израиле, где ощущается нехватка пресной воды. Однако нам необходимо расширять подходы к водосбережению и в других сферах», – отметил профессор.

По мнению учёного, одним из перспективных направлений должно стать повторное использование воды на промышленных предприятиях.

«Необходимо повсеместно внедрять повторное использование воды. Сейчас многие крупные предприятия сбрасывают техническую воду, хотя её можно очищать и применять повторно», – подчеркнул Сарсенбек Монтаев.

Проблема дефицита воды затрагивает не только Казахстан, но и другие государства Центральной Азии. Согласно прогнозам Евразийского банка развития, в ближайшем будущем регион может столкнуться с хронической нехваткой водных ресурсов.

На фоне этих рисков особое значение приобретают сокращение потерь воды, модернизация оросительных систем и внедрение технологий повторного водопользования.

В своём Послании Президент Казахстана поручил сократить потери воды в сетях и завершить создание Национальной информационной системы водных ресурсов.

Расширение применения водосберегающих технологий и государственная поддержка аграриев должны способствовать более эффективному использованию водных ресурсов и обеспечению сельского хозяйства поливной водой.