В Казахстане назвали средний размер пенсионных выплат
Выплаты пенсионерам в Казахстане достигли нового уровня.
С начала года из республиканского бюджета на выплату пенсий направлено 3 трлн 868 млрд тенге, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минтруда.
Из этой суммы 1 трлн 252,4 млрд тенге пришлось на базовую пенсию, еще 2 трлн 615,6 млрд тенге — на солидарную.
По состоянию на 1 декабря 2025 года в стране насчитывается 2 млн 524 тыс. пенсионеров. Средний размер совокупной пенсии на эту дату составил 142 669 тенге. В том числе средний размер солидарной пенсии достиг 95 096 тенге, базовой — 47 573 тенге.
Как сообщалось ранее, с 1 января 2025 года базовая пенсионная выплата была увеличена на 6,5% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком РК. Размер солидарной пенсии вырос на 8,5%, что на 2% опережает уровень инфляции.
Кроме того, по поручению Главы государства с 2023 года реализуется поэтапное повышение размеров базовой пенсии в течение пяти лет. Минимальный размер должен достичь 70% от величины прожиточного минимума, максимальный — 120%.
С 1 января 2025 года минимальный размер базовой пенсии увеличен с 65% до 70% от прожиточного минимума и составляет 32 360 тенге. Максимальный размер вырос со 105% до 110% и достиг 50 851 тенге.
Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается индивидуально каждому получателю с учетом его стажа участия в пенсионной системе. В этот стаж включается трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы.
Если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 лет и менее либо отсутствует, размер базовой пенсии устанавливается на уровне 70% от величины прожиточного минимума. За каждый год стажа сверх 10 лет выплата увеличивается на 2%. Так, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составляет 90% от прожиточного минимума, а при стаже 30 лет и более устанавливается в максимальном размере — 110%.
При перечислении обязательных пенсионных взносов несколько раз в течение одного месяца период участия в накопительной системе засчитывается как один месяц. Таким образом, регулярная и полная уплата взносов напрямую влияет на размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.
В свою очередь размер пенсионных выплат по возрасту зависит от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года, который должен составлять не менее шести месяцев, а также от среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.
