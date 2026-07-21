В Казахстане назвали сроки запуска связи через спутники Starlink
Технология Direct-to-Cell позволит подключаться к сети там, где нет базовых станций и наземной инфраструктуры.
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Первые запуски технологии Direct-to-Cell, позволяющей обычным мобильным телефонам подключаться к спутниковой связи, ожидаются в Казахстане в сентябре 2026 года. Проект реализуется совместно с Beeline и Starlink. Подробности проекта озвучил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Досжан Мусалиев в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент BAQ.KZ.
"Один из новых проектов – Direct-to-Cell. Он реализуется совместно с компаниями Beeline и Starlink. Мы ожидаем первые запуски уже в сентябре", – сообщил вице-министр.
Технология позволит абонентам оставаться на связи в местности, где отсутствуют базовые станции, оптоволоконные линии и обычная мобильная сеть.
"Если нет базовых станций, оптики и даже сотовой связи, абонент сможет подключиться через спутник. Скорость будет небольшой, но появится возможность выйти на связь", – пояснил Досжан Мусалиев.
В первую очередь технология должна повысить безопасность путешественников, водителей и жителей удаленных территорий. В экстренной ситуации человек сможет связаться с родственниками или обратиться за помощью.
В Казахстане также работают спутниковые операторы OneWeb и Starlink, а также отечественная система KazSat. После принятия необходимых подзаконных актов до конца августа операторы смогут перейти от пилотного режима к лицензированию.
"С сентября они начнут выходить на лицензирование, после чего услуги будут доступны для полноценного использования", – добавил вице-министр.
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