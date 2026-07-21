В Казахстане назвали сроки запуска связи через спутники Starlink

Первые запуски технологии Direct-to-Cell, позволяющей обычным мобильным телефонам подключаться к спутниковой связи, ожидаются в Казахстане в сентябре 2026 года. Проект реализуется совместно с Beeline и Starlink. Подробности проекта озвучил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Досжан Мусалиев в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент BAQ.KZ.

"Один из новых проектов – Direct-to-Cell. Он реализуется совместно с компаниями Beeline и Starlink. Мы ожидаем первые запуски уже в сентябре", – сообщил вице-министр.

Технология позволит абонентам оставаться на связи в местности, где отсутствуют базовые станции, оптоволоконные линии и обычная мобильная сеть.

"Если нет базовых станций, оптики и даже сотовой связи, абонент сможет подключиться через спутник. Скорость будет небольшой, но появится возможность выйти на связь", – пояснил Досжан Мусалиев.

В первую очередь технология должна повысить безопасность путешественников, водителей и жителей удаленных территорий. В экстренной ситуации человек сможет связаться с родственниками или обратиться за помощью.

В Казахстане также работают спутниковые операторы OneWeb и Starlink, а также отечественная система KazSat. После принятия необходимых подзаконных актов до конца августа операторы смогут перейти от пилотного режима к лицензированию.