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В Казахстане назвали сроки запуска связи через спутники Starlink

Технология Direct-to-Cell позволит подключаться к сети там, где нет базовых станций и наземной инфраструктуры.

21 Июля 2026, 13:26
АВТОР
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BAQ.KZ 21 Июля 2026, 13:26
21 Июля 2026, 13:26
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Фото: BAQ.KZ

Первые запуски технологии Direct-to-Cell, позволяющей обычным мобильным телефонам подключаться к спутниковой связи, ожидаются в Казахстане в сентябре 2026 года. Проект реализуется совместно с Beeline и Starlink. Подробности проекта озвучил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Досжан Мусалиев в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент BAQ.KZ.

"Один из новых проектов – Direct-to-Cell. Он реализуется совместно с компаниями Beeline и Starlink. Мы ожидаем первые запуски уже в сентябре", – сообщил вице-министр.

Технология позволит абонентам оставаться на связи в местности, где отсутствуют базовые станции, оптоволоконные линии и обычная мобильная сеть.

"Если нет базовых станций, оптики и даже сотовой связи, абонент сможет подключиться через спутник. Скорость будет небольшой, но появится возможность выйти на связь", – пояснил Досжан Мусалиев.

В первую очередь технология должна повысить безопасность путешественников, водителей и жителей удаленных территорий. В экстренной ситуации человек сможет связаться с родственниками или обратиться за помощью.

В Казахстане также работают спутниковые операторы OneWeb и Starlink, а также отечественная система KazSat. После принятия необходимых подзаконных актов до конца августа операторы смогут перейти от пилотного режима к лицензированию.

"С сентября они начнут выходить на лицензирование, после чего услуги будут доступны для полноценного использования", – добавил вице-министр.

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