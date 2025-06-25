В 2024–2025 учебном году дефицит мест в общежитиях составил порядка 14 тысяч. Особенно острой ситуация остаётся в Алматы. Об этом на бирифнге в СЦК рассказала заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования МНВО РК Акерке Абылайхан, передаёт BAQ.KZ.

"В рамках государственного частного партнёрства планируется ввести в эксплуатацию около 8 тысяч новых мест. В прошлом году в Астане при Национальном университете имени Гумилёва открылось общежитие на 1200 мест", — отметила Акерке Абылайхан.

Частные инвесторы также продолжают строить студенческие общежития. Кроме того, университетам разрешено заключать договоры с хостелами, где проживает только студенческая молодёжь.

"В частных хостелах студент оплачивает проживание самостоятельно. Если же это общежитие при университете, то стоимость проживания, как правило, невысокая. В регионах — от 10 до 20 тысяч тенге в месяц. В Алматы и Астане — от 30 до 40 тысяч. Обычно в университетских общежитиях проживают первокурсники", — рассказала Акерке Абылайхан.

Помимо жилищного вопроса, Минобразования акцентирует внимание на духовном, эмоциональном и цифровом развитии студентов. В этой связи запущен проект Al-Sanat, в рамках которого учащиеся могут бесплатно проходить курсы на международной платформе Coursera.