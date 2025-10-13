Министр внутренних дел Ержан Саденов заявил, что участковые инспекторы остаются ключевым звеном в профилактике правонарушений, однако сегодня их нагрузка значительно превышает норматив.

"Штат не соответствует установленным требованиям. Необходимо дополнительно 4,5 тысячи единиц личного состава", – отметил Саденов на правительственном часе.

По его словам, сохраняются проблемы с материально-техническим обеспечением. Не хватает 326 участковых пунктов полиции. Хотя Концепцией предусмотрено открытие 124 новых, сданы лишь 97. Ряд регионов эту работу еще не завершили, подчеркнул министр.

Кроме того, службе требуется около 2 тысяч единиц транспорта, 2,5 тысячи компьютеров и свыше 2 тысяч радиостанций. Недостаток техники напрямую влияет на эффективность работы участковых.