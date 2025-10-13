В Казахстане не хватает 4,5 тысячи участковых инспекторов
Министр внутренних дел Ержан Саденов заявил, что участковые инспекторы остаются ключевым звеном в профилактике правонарушений, однако сегодня их нагрузка значительно превышает норматив.
"Штат не соответствует установленным требованиям. Необходимо дополнительно 4,5 тысячи единиц личного состава", – отметил Саденов на правительственном часе.
По его словам, сохраняются проблемы с материально-техническим обеспечением. Не хватает 326 участковых пунктов полиции. Хотя Концепцией предусмотрено открытие 124 новых, сданы лишь 97. Ряд регионов эту работу еще не завершили, подчеркнул министр.
Кроме того, службе требуется около 2 тысяч единиц транспорта, 2,5 тысячи компьютеров и свыше 2 тысяч радиостанций. Недостаток техники напрямую влияет на эффективность работы участковых.
"Этот вопрос МВД неоднократно поднимался на всех уровнях, в том числе перед акимами, поскольку финансирование осуществляется за счет местных бюджетов. Всем направлены персональные письма. По итогам года вынесем на МВК по профилактике. Будем инициировать рассмотрение ответственности", – сообщил Саденов.
