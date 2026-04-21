В Казахстане не хватает более трех тысяч специальных педагогов

В стране сохраняется нехватка специалистов для инклюзивного образования, сообщила на заседании Правительства Министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова, передает BAQ.KZ.

«В регионах имеется дополнительная потребность в 3408 специальных педагогах. Данная проблема особенно актуальна для крупных городов и густонаселённых регионов (города Астана, Алматы, Шымкент, а также Туркестанская, Алматинская и Мангистауская области)», - сказала министр.

По ее словам, для решения кадрового дефицита работа ведётся поэтапно. Подготовка специалистов осуществляется как в колледжах, так и в вузах. В частности, по специальности «Логопедия» в колледжах 505 студентов обучаются по программе «Прикладной бакалавр-логопед».

Кроме того, специальных педагогов готовят 17 высших учебных заведений. В настоящее время по направлению специальной педагогики обучаются 5424 студента, из них 2087 — в рамках государственного образовательного заказа.

Подготовка кадров ведётся с учётом сложных нарушений здоровья у детей с особыми образовательными потребностями и соответствует обновлённым профессиональным стандартам. При этом перечень направлений специальной педагогики расширен до восьми профилей, включая логопедов, сурдопедагогов, тифлопедагогов, олигофренопедагогов, эргопедагогов, педагогов ранней поддержки, а также специалистов по работе с детьми с расстройствами аутистического спектра и задержкой психического развития.