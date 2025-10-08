  • 8 Октября, 16:44

В Казахстане не хватает почти 4 тысяч врачей - депутат

Особенно остро ощущается нехватка терапевтов, педиатров, акушеров-гинекологов.

Сегодня, 16:36
BAQ.KZ Сегодня, 16:36
Сегодня, 16:36
Фото: BAQ.KZ

Депутат Даулет Турлыханов обратился с депутатским запросом к министру здравоохранения Ахмарал Альназаровой по вопросу кадрового дефицита в медицинской сфере, передает BAQ.KZ. 

По словам депутата, по итогам 2024 года в стране зафиксирован дефицит почти четырех тысяч врачей и свыше 4,5 тысяч сотрудников среднего звена.

"По состоянию на 1 января 2025 года в системе здравоохранения страны работает около 275 тысяч медицинских работников, из которых более 83 тысяч — врачи и около 191 тысячи — средний медицинский персонал. Несмотря на это, кадровый дисбаланс сохраняется. Особенно остро ощущается нехватка терапевтов, врачей общей практики, педиатров, акушеров-гинекологов, хирургов и анестезиологов-реаниматологов", - сказал депутат на пленарном заседании. 

Кроме того, Турлыханов выразил обеспокоенность сокращением финансирования отрасли: если в 2024 году на здравоохранение было выделено 2,8 трлн тенге, то в 2025 году — лишь два трлн. Дефицит кадров, старение врачебного состава и рост нагрузки на первичное звено могут существенно затормозить реализацию национальных проектов и программ, отметил депутат.

В своем запросе он предложил комплекс мер:

  • государственная поддержка врачей в регионах с острым дефицитом кадров (жильё, подъёмные выплаты, гранты на подготовку и переподготовку);

  • поэтапное увеличение финансирования здравоохранения и введение дополнительных коэффициентов к заработной плате специалистов в сельской местности;

  • развитие мобильных медицинских бригад и создание устойчивого механизма распределения кадров в проекте Концепции развития здравоохранения до 2030 года.

