Особенно остро ощущается нехватка терапевтов, педиатров, акушеров-гинекологов.
Депутат Даулет Турлыханов обратился с депутатским запросом к министру здравоохранения Ахмарал Альназаровой по вопросу кадрового дефицита в медицинской сфере, передает BAQ.KZ.
По словам депутата, по итогам 2024 года в стране зафиксирован дефицит почти четырех тысяч врачей и свыше 4,5 тысяч сотрудников среднего звена.
"По состоянию на 1 января 2025 года в системе здравоохранения страны работает около 275 тысяч медицинских работников, из которых более 83 тысяч — врачи и около 191 тысячи — средний медицинский персонал. Несмотря на это, кадровый дисбаланс сохраняется. Особенно остро ощущается нехватка терапевтов, врачей общей практики, педиатров, акушеров-гинекологов, хирургов и анестезиологов-реаниматологов", - сказал депутат на пленарном заседании.
Кроме того, Турлыханов выразил обеспокоенность сокращением финансирования отрасли: если в 2024 году на здравоохранение было выделено 2,8 трлн тенге, то в 2025 году — лишь два трлн. Дефицит кадров, старение врачебного состава и рост нагрузки на первичное звено могут существенно затормозить реализацию национальных проектов и программ, отметил депутат.
В своем запросе он предложил комплекс мер:
государственная поддержка врачей в регионах с острым дефицитом кадров (жильё, подъёмные выплаты, гранты на подготовку и переподготовку);
поэтапное увеличение финансирования здравоохранения и введение дополнительных коэффициентов к заработной плате специалистов в сельской местности;
развитие мобильных медицинских бригад и создание устойчивого механизма распределения кадров в проекте Концепции развития здравоохранения до 2030 года.
