В Казахстане использование угля сохранится и в ближайшие годы. Об этом на брифинге в правительстве заявил вице-министр энергетики Сунгат Есимханов, передает BAQ.KZ.

По его словам, вопрос полного отказа от угля сейчас не стоит на повестке дня.

«Сегодня мы продолжаем использовать уголь. Вместе с тем планируется снижать выбросы за счёт внедрения технологий “чистого угля”. Лично я убеждён, что к 2060 году цели полностью отказаться от угля не стоит. Вместо этого будут развиваться технологии, направленные на нейтрализацию выбросов CO₂», - сказал Есимханов.

Также вице-министр прокомментировал вопрос поэтапного отказа населения от угля и перехода на газ.

По его словам, газификация в стране ведётся последовательно. На сегодня уровень газификации в Казахстане достиг 62–63%.

«Безусловно, в Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Абайской областях вопрос газификации пока не решён в полной мере. По этому направлению уполномоченные органы ведут необходимые переговоры. Откровенно говоря, сложно однозначно утверждать, что в течение одного-двух лет газ будет полностью подведён в эти регионы. Тем не менее соответствующие планы прорабатываются, и эта работа будет вестись поэтапно», — отметил вице-министр.

Ранее сообщалось, что в угольную отрасль Казахстана вольют более 550 млрд тенге.