Депутат Мажилиса Ажар Сагандыкова направила официальный запрос премьер-министру Олжасу Бектенову, обратив внимание на системную проблему — в Казахстане отсутствует государственный учёт смертности родителей, воспитывающих детей и взрослых с инвалидностью с детства, передает BAQ.KZ.

По её словам, действующая Центральная база данных инвалидов (ЦБДИ), созданная более 15 лет назад под управлением Министерства труда и социальной защиты населения, не содержит информации о жизненных обстоятельствах семей, в которых растут дети и взрослые с инвалидностью. Особенно тревожным является полное отсутствие сведений о доживаемости их родителей — ключевой социальной и демографической группы.

"Мы не знаем, сколько родителей умерли, оставив за собой детей с инвалидностью. Это не техническая ошибка — это результат системного безразличия и управленческой несостоятельности", — говорится в обращении депутата.

Согласно официальной статистике, в 2024 году в Казахстане насчитывается 109 500 детей с инвалидностью — на 5% больше, чем в 2022 году. Однако точного числа семей, воспитывающих таких детей и взрослых, в открытом доступе нет.

Отсутствие базовых данных, по мнению депутата, не позволяет разрабатывать меры кризисного реагирования, поддерживать уязвимые семьи, своевременно выявлять случаи, когда дети остаются без опеки, и тем самым нарушаются их фундаментальные права.

Сагандыкова также указала, что профильное министерство регулярно отчитывается о достижениях в цифровизации — реестры, порталы, интеграция данных — но эти решения не решают главного: Центральная база по-прежнему не способна выполнять аналитические функции, а между ведомствами нет реального взаимодействия.

В запросе депутата содержится ряд конкретных требований:

Ввести в официальную статистику категорию "семья, воспитывающая ребенка/взрослого с инвалидностью" как самостоятельный объект учёта.

Создать в ЦБДИ модуль для отслеживания состояния родителей: их здоровья, занятости, возраста, психоэмоционального состояния и доживаемости.

Интегрировать ЦБДИ с базами данных ЗАГС, МВД, Минздрава и Минобразования.

Провести независимый аудит цифровой инфраструктуры МТСЗН.

Ввести обязательную парламентскую и общественную экспертизу всех программ, касающихся вопросов инвалидности.