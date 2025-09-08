В Казахстане нет дефицита говядины – Минсельхоз
Экспорт продолжится в пределах квот.
Межведомственная комиссия приняла решение сохранить экспорт говядины в рамках установленного квотирования, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза. Полный запрет на внешние поставки не вводился, что позволяет казахстанским экспортёрам выполнять действующие контракты и удерживать позиции на зарубежных рынках.
По данным Минсельхоза, в стране нет дефицита мяса. Поголовье крупного рогатого скота достигло 8,7 млн голов, в том числе 4,5 млн коров, что на 3,1% больше, чем в прошлом году. Приплод увеличился на 17,9% и составил 2,7 млн телят. Для поддержки производителей с августа действует программа льготного кредитования на закуп откормочного скота. Кроме того, увеличены субсидии – до 300 тенге за килограмм при сдаче скота на откормочные площадки и мясокомбинаты.
В стране продолжается развитие мясных кластеров по австралийской технологии. В прошлом году профинансированы 4 проекта на сумму 9 млрд тенге, в этом — ещё 4 на 11,7 млрд тенге. Применяемые меры, отмечают в министерстве, позволяют стабильно обеспечивать внутренний рынок говядиной и сохранять экспортный потенциал Казахстана.
