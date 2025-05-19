В Казахстане обеспокоены распространением деструктивных мультфильмов в интернете
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Комитет по охране прав детей Министерства просвещения РК выразил обеспокоенность в связи с выявлением в интернете мультфильмов, маскирующихся под детские, но содержащих деструктивные и психологически вредные элементы, передает BAQ.KZ.
Как отмечают специалисты, под видом безобидного контента детям транслируются искажённые образы, которые могут провоцировать тревожность, агрессивное поведение и подрывать нравственные ориентиры.
"Медиасреда стремительно меняется, появляются новые форматы и площадки, и всё это создаёт дополнительные риски для психоэмоционального состояния детей. Необходимо реагировать на вызовы времени", — говорится в сообщении Комитета.
В связи с этим готовятся предложения по совершенствованию нормативной базы, направленные на усиление защиты детей в цифровом пространстве. Соответствующие материалы будут направлены в Министерство культуры и информации и МВД для дальнейшей проработки.
Комитет призывает родителей быть особенно внимательными к тому, что смотрят их дети, с кем они общаются и какие темы обсуждают в интернете. Ведомство рекомендует регулярно разговаривать с ребёнком, развивать у него критическое мышление и устойчивость к вредной информации.
В случае выявления подозрительного контента граждан просят незамедлительно сообщать об этом в компетентные органы.
"Ваше участие — главный фактор безопасности ребёнка в цифровой среде", — подчёркивают в Комитете.
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