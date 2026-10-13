В Казахстане обновили более 17 тысяч километров электросетей
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В Казахстане завершен запланированный объем капитального ремонта электрических сетей в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Работы направлены на повышение надежности электроснабжения и обеспечение устойчивой работы энергосистемы в период пиковых нагрузок.
В текущем году ремонт проведен на 17,1 тыс. км линий электропередачи, а также на 444 подстанциях и более чем 3,4 тыс. распределительных и трансформаторных пунктах.
Работы охватили все регионы страны. Наибольшие объемы ремонта выполнены в следующих областях:
- Акмолинская область — отремонтировано более 2,6 тыс. км линий электропередачи, 49 подстанций и 555 распределительных и трансформаторных пунктов.
- Павлодарская область — капитальный ремонт проведен на 2 444 км линий электропередачи, 52 подстанциях и 609 распределительных, трансформаторных и комплектных трансформаторных пунктах.
- Жамбылская область — отремонтировано более 1,8 тыс. км линий электропередачи, 63 подстанции и 316 распределительных и трансформаторных пунктов.
Проведенная ремонтная кампания направлена на повышение надежности электросетевой инфраструктуры и обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей в период осенне-зимних нагрузок.
Комитет государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики продолжает контролировать надежность работы объектов электроэнергетики в отопительный сезон.
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