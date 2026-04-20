В Казахстане обновили квоты на вывоз говядины

В Казахстане внесены изменения в правила вывоза мяса крупного рогатого скота. Соответствующий приказ подписал министр сельского хозяйства 13 апреля 2026 года, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Документ предусматривает обновление механизма распределения квот на экспорт говядины, включая новые условия и критерии для участников рынка.

Согласно новым правилам, размер квоты теперь напрямую зависит от мощности откормочной площадки. Минимальный порог начинается от 500 голов - в этом случае квота составит 100 тонн.

Далее объёмы увеличиваются по градации:

— от 1000 голов — 200 тонн

— от 2000 голов — 400 тонн

— от 3000 голов — 600 тонн

— от 4000 голов — 800 тонн

— от 5000 голов — 1000 тонн

— от 10 000 голов — 2000 тонн

— от 15 000 голов — 3000 тонн

— от 20 000 голов — 4000 тонн

— от 50 000 голов — до 10 000 тонн

Квоты будут распределяться между мясоперерабатывающими предприятиями, которые используют собственное поголовье, а также откормочными площадками мощностью не менее 5000 голов, работающими по договорам с переработчиками.

Кроме того, на участие смогут претендовать физические и юридические лица, включая экспортные компании, при наличии внешнеэкономических контрактов.

В документе также уточняется, что распределение квот будет осуществляться через веб-портал «цифрового правительства», который выступает единым окном доступа к государственным услугам и информации.

Отдельные положения приказа вводятся в действие с 12 июля 2026 года.

Ожидается, что обновлённые правила позволят более прозрачно распределять экспортные квоты и учитывать реальные производственные мощности участников рынка.