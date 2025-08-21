С 31 августа в Казахстане вступают в силу новые правила передачи сведений о пассажирах при покупке билетов на самолёты, поезда и морские суда, передает BAQ.KZ. Соответствующий приказ подписан и.о. министра транспорта РК 12 августа и зарегистрирован в Минюсте 20 августа.

Теперь перевозчики и билетные агентства будут фиксировать фамилию, имя, отчество пассажира, данные документа, по которому оформлен билет, маршрут и дату поездки, а при согласии клиента — его контакты. Для авиаперевозок список данных расширен. Авиакомпании обязаны в течение 30 минут после завершения регистрации передавать в систему сведения о рейсе, пассажирах и экипаже: номер и маршрут рейса, даты вылета и прилёта, пол, гражданство и паспортные данные, а также информацию о багаже и месте.

Железнодорожные компании должны направлять данные пять раз в сутки через систему "Экспресс", а морские перевозчики — до четырёх раз в день, в зависимости от расписания судов. Информация автоматически поступает в силовые структуры через систему обмена или прямую интеграцию. В министерстве отмечают, что изменения направлены на усиление безопасности и соответствуют международным стандартам ВТО, ИАТА и ИКАО.