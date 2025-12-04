В Казахстане вступили в силу обновлённые правила предоставления жилищной помощи малообеспеченным гражданам и семьям. Государственная выплата направлена на компенсацию расходов на жильё, коммунальные услуги и аренду жилья из государственного фонда. Основная цель программы — поддержка социально уязвимых слоёв населения с обеспечением прозрачности через цифровизацию, передает BAQ.KZ.

Кто имеет право на помощь

Жилищная поддержка предоставляется семьям с доходом ниже установленного порога, у которых расходы на жильё и коммунальные услуги превышают допустимую долю совокупного дохода (от 5% до 10%, устанавливается маслихатами). Помощь предоставляется только на одно жильё — собственное или арендованное из государственного фонда.

Что компенсируется

Коммунальные услуги (вода, свет, газ, отопление)

Содержание жилья и придомовой территории

Капитальный ремонт

Услуги связи

Арендная плата за жильё из государственного фонда

Помощь не распространяется на аренду у частного лица и не покрывает сверхнормативное потребление коммунальных услуг или превышение норм площади.

Как получить выплату

Заявление можно подать онлайн на портале eGov.kz или лично в ЦОН. Для регистрации заявки потребуется согласие всех совершеннолетних членов семьи, а также документы: удостоверение личности, квитанции за жильё, коммунальные услуги и связь, договор аренды (если есть), номер банковского счёта.

После проверки информации о недвижимости, составе семьи и доходах акиматы формируют нормативный расчёт, с учётом региональных лимитов и норм (18 м² на человека). Решение о предоставлении помощи принимается в течение 6 рабочих дней, после чего средства перечисляются через Комитет казначейства.

Важно знать

Жилищная помощь помогает снизить финансовую нагрузку на семьи с низким доходом и обеспечивает прозрачность процесса благодаря цифровизации. Программа позволяет гражданам получать компенсацию максимально оперативно и в рамках закона.