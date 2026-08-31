В Казахстане обновили рекомендации по грудному вскармливанию для медиков

В Казахстане обновили учебно-методическое пособие по поддержке грудного вскармливания для медицинских работников. Параллельно подготовили 503 национальных тренера, которые уже проводят обучение в 20 регионах, передает BAQ.KZ.

Работу ведут Минздрав, Всемирная организация здравоохранения и Евразийский фонд стабилизации и развития. Обновленное пособие основано на пересмотренной инициативе ВОЗ и ЮНИСЕФ «Больница, доброжелательная к ребенку» и опубликовано на сайте ведомства.

Что изменится для медиков

Пособие предназначено для руководителей родовспомогательных организаций и учреждений первичной медико-санитарной помощи, акушеров-гинекологов, неонатологов, педиатров, национальных и региональных экспертов и координаторов программ по поддержке грудного вскармливания.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова заявила, что поддержку грудного вскармливания хотят сделать частью всей системы охраны здоровья матери и ребенка.

Мы стремимся к тому, чтобы поддержка грудного вскармливания стала не отдельной инициативой, а неотъемлемой частью системы охраны здоровья матери и ребенка. Каждая женщина, независимо от региона проживания, должна иметь возможность получить в медицинской организации квалифицированную помощь, основанную на единых современных стандартах. Обновленное учебно-методическое пособие и подготовка национальных тренеров являются шагом к системному распространению таких подходов во всех регионах страны, - сказала министр.

Пособие разработала доктор медицинских наук, профессор Тамара Чувакова, один из ведущих специалистов Казахстана в области неонатологии. В подготовке материалов участвовали эксперты системы здравоохранения при технической поддержке Минздрава и странового офиса ВОЗ.

Менее половины детей получают только грудное молоко

По данным ВОЗ, в первые шесть месяцев жизни исключительно грудное молоко получают менее половины детей в мире. Представитель организации в Казахстане Скендер Сыла отметил, что страна тоже сталкивается с этой проблемой.

Во всем мире менее половины детей в первые шесть месяцев жизни находятся исключительно на грудном вскармливании, Казахстан тоже не исключение. Это вызов и одновременно возможность для совместной работы. Создание условий для грудного вскармливания является общей ответственностью системы здравоохранения. ВОЗ готова и дальше поддерживать Казахстан в продвижении грудного вскармливания и восстановлении сети больниц, доброжелательных к ребенку, - сказал он.

Грудное вскармливание снижает риск инфекций, способствует нормальному росту и развитию ребенка и влияет на здоровье в дальнейшем.

Недостаточное распространение такой практики отражается и на экономике. По оценке ВОЗ, ежегодные глобальные потери из-за неоптимального грудного вскармливания составляют от 257 до 341 млрд долларов.

В регионах подготовили 503 тренера

Инициатива ВОЗ и ЮНИСЕФ «Больница, доброжелательная к ребенку» предполагает поддержку матерей с первых часов после рождения ребенка и повышение подготовки медицинского персонала.

В рамках проекта национальные тренеры выезжали во все 20 регионов Казахстана и проводили семинары для сотрудников родовспомогательных, детских организаций и учреждений первичной медико-санитарной помощи.

Всего подготовлено 503 национальных тренера. Они продолжают распространять рекомендации ВОЗ и ЮНИСЕФ на региональном уровне.

В Минздраве отдельно обращают внимание на то, что за последние десятилетия практики кормления детей заметно изменились. Среди факторов называют коммерческий маркетинг заменителей грудного молока.

В ведомстве считают, что семьям нужен доступ к достоверной информации, а женщинам профессиональная помощь и поддержка по вопросам грудного вскармливания.