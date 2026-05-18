В Казахстане обновили систему расчетов на рынке электроэнергии
В Казахстане обновили и запустили систему расчетов на балансирующем рынке электроэнергии. Работы провели после проверки Высшей аудиторской палаты, передает BAQ.kz.
Аудит, проведённый в 2025 году, показал, что ранее расчеты между участниками рынка велись с помощью программы, которая не прошла обязательную проверку на информационную безопасность и не была официально введена в эксплуатацию.
Это создавало риски - возможны были сбои в работе системы, остановка торгов и снижение доверия со стороны участников рынка.
После этого оператор рынка - АО "KOREM" - получил поручение устранить нарушения.
Компания завершила доработку системы, провела проверку на кибербезопасность и ввела её в промышленную эксплуатацию. Причём все работы выполнены досрочно.
Теперь, как ожидается, система будет работать стабильнее, снизятся риски технических сбоев и киберугроз, а сами расчеты станут более прозрачными и контролируемыми.
