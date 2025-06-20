В Казахстане пересмотрен один из ключевых нормативов в сфере дорожного строительства, регламентирующий методы испытаний асфальтобетонных и органоминеральных смесей, передает BAQ.KZ.

Обновлённая редакция разработана специалистами Казахстанского дорожного научно-исследовательского института (КаздорНИИ) с учётом новых климатических реалий, технологических требований и роста транспортной нагрузки.

Главное изменение касается методики расчёта коэффициента уплотнения — одного из важнейших показателей прочности дорожного покрытия. Теперь при расчёте допускается учитывать вторичное дробление щебня, происходящее в процессе уплотнения. Это позволяет точнее оценить фактические характеристики смеси и повысить надёжность конструктивных слоёв дорожной одежды.

"Обновлённая методика позволяет адаптировать контроль качества к реальным условиям эксплуатации — особенно на участках с интенсивным движением и резкими перепадами температур", - пояснили в КаздорНИИ.

Кроме этого, в стандарте отражены и другие нововведения:

внедрён комплексный подход к оценке адгезии асфальтобетона при высоких и низких температурах;

обновлены температурные режимы приготовления смесей;

уточнены правила отбора проб и расчёта плотности;

маркировка битумов приведена в соответствие с ГОСТ 33133 и СТ РК 1373;

введены новые сита с квадратными ячейками, согласно техрегламентам ЕАЭС.

Обновлённая система применяется при проектировании, строительстве и контроле качества смесей, используемых для дорожных покрытий, аэродромов, городских улиц и объектов благоустройства.

Специалисты уверены: новый стандарт станет основой для повышения качества казахстанских дорог, усиления лабораторного контроля и перехода к международным инженерным практикам.