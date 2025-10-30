По поручению Главы государства в Казахстане реализуется программа реновации около 1300 школ, направленная на переход к единому современному формату школьной инфраструктуры, передает BAQ.KZ.

В 2025 году комплексная реновация проводится в 245 школах, из которых 134 уже завершены. С начала нового учебного года более 130 тысяч казахстанских школьников учатся в обновлённых, комфортных и безопасных зданиях.

Программа включает: капитальный ремонт зданий, оснащение предметных кабинетов и обновление мебели, подключение к волоконно-оптической линии связи, модернизацию спортивных залов, библиотек и столовых, установку современных систем безопасности, благоустройство школьных территорий по современным стандартам.

Реализация проекта рассчитана на три года:

2025 год — 245 школ,

2026 год — 434 школы,

2027 год — 552 школы.

Дополнительно в 2028–2029 годах планируется обновление ещё 67 школ в Жамбылской области.

Программа реновации направлена на создание безопасной, комфортной и современной образовательной среды для казахстанских детей.