В Казахстане обновляют школы: более 130 тысяч детей учатся в реновированных зданиях
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
По поручению Главы государства в Казахстане реализуется программа реновации около 1300 школ, направленная на переход к единому современному формату школьной инфраструктуры, передает BAQ.KZ.
В 2025 году комплексная реновация проводится в 245 школах, из которых 134 уже завершены. С начала нового учебного года более 130 тысяч казахстанских школьников учатся в обновлённых, комфортных и безопасных зданиях.
Программа включает: капитальный ремонт зданий, оснащение предметных кабинетов и обновление мебели, подключение к волоконно-оптической линии связи, модернизацию спортивных залов, библиотек и столовых, установку современных систем безопасности, благоустройство школьных территорий по современным стандартам.
Реализация проекта рассчитана на три года:
-
2025 год — 245 школ,
-
2026 год — 434 школы,
-
2027 год — 552 школы.
Дополнительно в 2028–2029 годах планируется обновление ещё 67 школ в Жамбылской области.
Программа реновации направлена на создание безопасной, комфортной и современной образовательной среды для казахстанских детей.
Самое читаемое
- Государственные деньги работают на иностранцев — депутат
- "Лукойл" не уходит из Казахстана: компания инвестирует миллиарды в добычу и переработку
- Ветеран Великой Отечественной войны ушел из жизни в Астане
- 76 объектов недвижимости возвращены государственному предприятию CTS
- Депутат Бапи обрушился с критикой на "Казпочту": тарифы выросли до 1000%