В этом году дорожными работами будет охвачено более 11 тысяч километров автомобильных дорог республиканского и местного значения, передает BAQ.KZ.

По информации Министерства транспорта Казахстана, речь идет как о новом строительстве, так и о реконструкции, капитальном и среднем ремонте существующей дорожной сети.

– В частности, начинается активная реализация стратегических инфраструктурных направлений, инициированных Главой государства, среди которых проекты «Центр – Запад», «Караганда – Жезказган», «Обход города Сарыагаш» и другие проекты, имеющие важное значение для транспортной связности регионов и развития транзитного потенциала страны, – сообщили в Минтрансе РК.

Кроме этого, в стране работают над созданием единой информационной системы «Е-Жолдар», которая объединит данные по дорогам республиканского и местного значения в единую цифровую платформу. На текущий момент разработаны модули «Паспорт дорог», «Ремонт дорог» и «Общественный контроль», ведётся активное наполнение «Паспорта дорог» полной и актуальной информацией по всей дорожной сети.

После завершения разработки модулей «Аналитика», «Инфроцентр для водителей» и «Ситуационный центр» во второй половине 2026 года систему планируется ввести в опытную эксплуатацию. Ожидается, что цифровизация обеспечит прозрачность процессов, оперативный мониторинг состояния дорог, контроль качества выполняемых работ и более эффективное управление всей автодорожной инфраструктурой страны.

Кроме того, в ходе данного совещания отдельно поднимались вопросы развития Астанинской агломерации, модернизации местной сети, развития отраслевой науки и подготовки кадров.

По завершении встречи Максат Калиакпаров подчеркнул, что приоритетами остаются качество, соблюдение сроков, внедрение современных технологий и неукоснительная реализация всех намеченных проектов.