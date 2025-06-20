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В Казахстане обновят систему помощи беременным

В Казахстане возобновят работу женских консультаций с расширенным функционалом.

Сегодня, 15:18
АВТОР
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Министерство здравоохранения Республики Казахстан Сегодня, 15:18
Сегодня, 15:18
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Фото: Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Министерство здравоохранения РК объявило о восстановлении отделений "Женская консультация" на базе амбулаторных служб. Новая модель объединит помощь беременным женщинам и пациенткам с гинекологическими заболеваниями на уровне первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), передаёт BAQ.KZ.

Цель инициативы — улучшить доступность и качество медуслуг для женского населения страны.

В обновлённой структуре женских консультаций появятся:

  • Центры охраны плода с Клиникой одного дня

  • Центры планирования семьи

  • Кабинеты невынашивания

  • Кабинеты ведения беременности с высоким риском и ЭГЗ

  • Кабинеты репродуктолога и детского гинеколога

Результаты в сфере материнства и репродуктивного здоровья:

  • 99% беременных женщин в стране охвачены дородовым наблюдением

  • Пренатальный скрининг вырос на 8% за три года
    ▪️ выявлено более 7 000 нарушений развития плода
    ▪️ предотвращено рождение более 2 000 детей с тяжёлыми патологиями

В 2024 году стартовал проект "Фетальная медицина":

  • Проведено 55 внутриутробных операций

  • Спасено 86 жизней будущих новорожденных

  • Успешные роды у 25 женщин, включая случаи с двойней

В 2025 году продолжается:

  • Реновация 18 перинатальных центров

  • Рост органосохраняющих операций (на 20% больше)

  • Развитие телемедицины, мобильных консультаций и дистанционных обходов

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