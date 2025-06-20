В Казахстане обновят систему помощи беременным
В Казахстане возобновят работу женских консультаций с расширенным функционалом.
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Министерство здравоохранения РК объявило о восстановлении отделений "Женская консультация" на базе амбулаторных служб. Новая модель объединит помощь беременным женщинам и пациенткам с гинекологическими заболеваниями на уровне первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), передаёт BAQ.KZ.
Цель инициативы — улучшить доступность и качество медуслуг для женского населения страны.
В обновлённой структуре женских консультаций появятся:
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Центры охраны плода с Клиникой одного дня
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Центры планирования семьи
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Кабинеты невынашивания
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Кабинеты ведения беременности с высоким риском и ЭГЗ
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Кабинеты репродуктолога и детского гинеколога
Результаты в сфере материнства и репродуктивного здоровья:
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99% беременных женщин в стране охвачены дородовым наблюдением
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Пренатальный скрининг вырос на 8% за три года
▪️ выявлено более 7 000 нарушений развития плода
▪️ предотвращено рождение более 2 000 детей с тяжёлыми патологиями
В 2024 году стартовал проект "Фетальная медицина":
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Спасено 86 жизней будущих новорожденных
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Успешные роды у 25 женщин, включая случаи с двойней
В 2025 году продолжается:
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Реновация 18 перинатальных центров
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Рост органосохраняющих операций (на 20% больше)
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Развитие телемедицины, мобильных консультаций и дистанционных обходов