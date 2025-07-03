В Казахстане планируется масштабная модернизация информационной системы Tasqyn, предназначенной для прогнозирования и моделирования паводковой ситуации. Об этом сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Аслан Абдраимов, передает BAQ.KZ.

Система уже доказала свою эффективность - в период с 14 марта по 18 апреля 2025 года Tasqyn помогла спрогнозировать паводки в 10 регионах страны. Это позволило местным исполнительным органам и подразделениям МЧС своевременно подготовиться и избежать масштабных последствий стихии. В частности, система заранее выдала прогноз по 9 из 16 населённых пунктов, которые в итоге оказались затоплены в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях.

Для повышения точности прогнозов и расширения охвата системы уполномоченные органы разработали Дорожную карту по модернизации Tasqyn. В документ вошли мероприятия по улучшению цифровых моделей рельефа, доработке гидрологических моделей, а также адаптации системы к новым климатическим условиям и рискам.

"Работа над совершенствованием Tasqyn ведётся на постоянной основе. Система будет обновляться, чтобы ещё точнее предсказывать риски паводков и минимизировать угрозу для людей и инфраструктуры", - отметил Абдраимов.

Сейчас в системе используются прогнозные данные по рекам, сбросам из водохранилищ, цифровые карты рельефа и батиметрические съёмки. Во время весеннего половодья Tasqyn интегрировалась с оперативным мониторингом, ежедневно обновляемым Министерством водных ресурсов, а также с данными от приграничных государств.