Министерство туризма и спорта инициировало модернизацию системы классификации гостиниц и развитие мер господдержки, направленных на повышение качества туристских услуг. Соответствующие поправки уже находятся на рассмотрении в Мажилисе, передаёт BAQ.KZ.

По данным Бюро национальной статистики, на сентябрь 2025 года в стране зарегистрировано 4 442 объекта размещения, однако лишь 112 из них имеют официальную категорию "звёздности" — всего около 3%. Распространённая практика самоприсвоения звёзд снижает доверие потребителей и качество услуг.

В ведомстве подчеркивают, что новая модель классификации будет соответствовать международным стандартам, включая подходы Hotelstars Union, и обеспечит прозрачность, объективность и регулярный пересмотр критериев.

"Обновлённая система позволит повысить качество сервиса в гостиничном секторе, усилить доверие туристов и укрепить имидж Казахстана как конкурентоспособного туристского направления", — сообщили в Министерстве туризма и спорта.

После внесения законодательных изменений планируется обучение инспекторов, подготовка специалистов и расширение полномочий министерства по контролю и сертификации.

Ожидается, что внедрение новой системы обеспечит:

рост числа официально классифицированных гостиниц;

повышение удовлетворённости туристов;

усиление прозрачности и честной конкуренции;

привлечение иностранных гостей.

По словам ведомства, меры господдержки будут также расширены. Сейчас государство возмещает часть затрат на оборудование для горнолыжных курортов, строительство объектов придорожного сервиса, транспорт для туроператоров, субсидирует авиабилеты и содержание санитарно-гигиенических узлов.

"Мы продолжаем создавать условия для развития внутреннего туризма, поддержки бизнеса и формирования качественного туристского продукта", — отметили в министерстве.

Реформа направлена на улучшение инфраструктуры, повышение качества сервиса и усиление конкурентоспособности Казахстана на мировом туристском рынке.

