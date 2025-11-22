В Казахстане обновят систему присвоения "звёздности" гостиницам
Также будет усилена поддержка туротрасли.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерство туризма и спорта инициировало модернизацию системы классификации гостиниц и развитие мер господдержки, направленных на повышение качества туристских услуг. Соответствующие поправки уже находятся на рассмотрении в Мажилисе, передаёт BAQ.KZ.
По данным Бюро национальной статистики, на сентябрь 2025 года в стране зарегистрировано 4 442 объекта размещения, однако лишь 112 из них имеют официальную категорию "звёздности" — всего около 3%. Распространённая практика самоприсвоения звёзд снижает доверие потребителей и качество услуг.
В ведомстве подчеркивают, что новая модель классификации будет соответствовать международным стандартам, включая подходы Hotelstars Union, и обеспечит прозрачность, объективность и регулярный пересмотр критериев.
"Обновлённая система позволит повысить качество сервиса в гостиничном секторе, усилить доверие туристов и укрепить имидж Казахстана как конкурентоспособного туристского направления", — сообщили в Министерстве туризма и спорта.
После внесения законодательных изменений планируется обучение инспекторов, подготовка специалистов и расширение полномочий министерства по контролю и сертификации.
Ожидается, что внедрение новой системы обеспечит:
рост числа официально классифицированных гостиниц;
повышение удовлетворённости туристов;
усиление прозрачности и честной конкуренции;
привлечение иностранных гостей.
По словам ведомства, меры господдержки будут также расширены. Сейчас государство возмещает часть затрат на оборудование для горнолыжных курортов, строительство объектов придорожного сервиса, транспорт для туроператоров, субсидирует авиабилеты и содержание санитарно-гигиенических узлов.
"Мы продолжаем создавать условия для развития внутреннего туризма, поддержки бизнеса и формирования качественного туристского продукта", — отметили в министерстве.
Реформа направлена на улучшение инфраструктуры, повышение качества сервиса и усиление конкурентоспособности Казахстана на мировом туристском рынке.
Самое читаемое
- Куда уходят миллиарды? Ашимбаев требует прозрачности расходов "КазАвтоЖол" и "Жасыл Даму"
- Мариан Журавлёва завоевала золото в джиу-джитсу на Играх исламской солидарности
- Почему иностранные гиганты охотятся за активами "Лукойла" – и что это значит для Казахстана
- Снова на карантин? Чем опасен новый грипп в Казахстане
- В Казахстане ожидают пик "гонконгского" гриппа до середины декабря