В Казахстане обсудили контроль выбросов метана в энергетике

В Казахстане рассматривают новые подходы к контролю углеродного следа и выбросов метана в энергетическом секторе. Среди предложений независимая проверка данных предприятий и проекты по мониторингу и сокращению выбросов, передает BAQ.KZ.

Эти вопросы обсудили председатель Ассоциации KAZENERGY Сериккали Брекешев и директор по развитию направления устойчивого развития Bureau Veritas в регионе Ближнего Востока, Каспийского моря и Африки Ахмед Самир Эльбермбали.

Одной из тем стал учет углеродного следа предприятий и продукции. Речь идет об оценке объема выбросов, связанных с производственной деятельностью и выпуском товаров.

Стороны затронули независимую верификацию выбросов, которая позволяет подтверждать достоверность предоставляемых предприятиями данных.

Отдельно обсуждались проекты по мониторингу выбросов метана и практические меры по их сокращению.

Участники встречи отметили, что требования, связанные с климатической политикой, все сильнее влияют на энергетику и международную торговлю. Для Казахстана как производителя и экспортера углеводородов это означает необходимость учитывать новые требования к продукции и производственным процессам.

Еще одной темой стала подготовка специалистов. Стороны рассмотрели возможность проведения совместных обучающих мероприятий. В дальнейшем к ним могут привлечь профильные государственные органы.

По итогам встречи стороны договорились продолжить проработку возможных совместных проектов в сфере декарбонизации, мониторинга выбросов и экологических требований к энергетическому сектору.