На заседании Сената РК обсужден законопроект о внесении поправок в сферу охраны животного мира. Депутаты подняли вопрос о предоставлении охотпользователям коммерческих разрешений на разведение дичи. Первый вице-министр экологии и природных ресурсов РК Нуркен Шарбиев сообщил, что в проекте предусмотрены специальные блоки для поддержки охотничьих хозяйств, включая налоговые льготы и возможность самостоятельного разведения животных, передаёт BAQ.KZ.

Депутат уточнил у первого вице-министра экологии и природных ресурсов РК Нуркена Шарбиева необходимость внесения поправок в законопроект, касающихся охраны природы, а также прав и обязанностей охотпользователей. В частности, парламентарий поинтересовался, возможно ли в целях поддержки охотпользователей предоставить им коммерческое разрешение на разведение дичи и каким образом это будет реализовано на практике, подчеркнув, что такая мера могла бы повлиять на увеличение популяции животных.

На вопрос ответил первый вице-министр экологии и природных ресурсов РК Нуркен Шарбиев. По его словам, соответствующие поправки уже заложены в проект закона, который планируется вынести на рассмотрение в ближайшие годы.

"В рамках коммерции будут введены специальные блоки. Охотничьи хозяйства смогут самостоятельно осуществлять разведение. Подобная практика применяется во многих зарубежных странах, где животные в охотничьих угодьях выращиваются и развиваются в естественных условиях", — сказал Шарбиев.

Он подчеркнул, что предлагаемые изменения направлены на поддержку охотпользователей. В частности, хозяйства могут рассчитывать на налоговые льготы. Для некоторых видов животных квоты устанавливаться не будут, однако эта норма пока не закреплена.

Сейчас проводится анализ регулирующего воздействия. Если будет получено положительное заключение, соответствующие изменения будут приняты. По словам первого вице-министра, такая практика может применяться даже к простым видам, например к зайцу.