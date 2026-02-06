Вице-министр культуры и информации Казахстана Евгений Кочетов сообщил о текущем обсуждении мер по ограничению доступа детей к онлайн-платформам, передает BAQ.KZ.

По его словам, речь идёт только о новых аккаунтах – существующие пользователи затрагиваться не будут.

– Мы на официальный запрос уже отвечали, и частично повторю: ограничения будут вводиться при создании новых аккаунтов и их верификации. Это первый шаг обсуждения подобных мер с государством. Пока говорить о точной модели слишком рано", — отметил Евгений Кочетов.

Он добавил, что концептуально обсуждение продолжается и будет открытым и законодательно регламентированным. Вице-министр привёл примеры международной практики: недавно премьер-министр Испании на World Government Summit в Дубае заявил о перезагрузке информационной политики в отношении детей. Подобные меры рассматриваются также во Франции и Австралии.