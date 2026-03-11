В Казахстане усилили контроль за строительными компаниями и сделали рынок долевого строительства более прозрачным. Об этом сообщил председатель Казахстанской жилищной компании Алтай Куздибаев, передаёт BAQ.kz.

По словам Куздибаева, с 1 января все платежи по договорам долевого участия переведены в безналичный формат. Они проходят через банки второго уровня, подключённые к системе "Казреестр".

Это означает, что деньги покупателей проходят через официальный банковский контроль, что значительно снижает риски мошенничества и непрозрачных сделок.

Кроме того, уже в ближайшее время планируется следующий этап цифровизации.

"С апреля мы планируем полностью перейти на электронный формат договоров долевого участия с моментальной регистрацией в системе. Это позволит исключить ситуации, когда одна и та же квартира продаётся нескольким покупателям. Сделка будет фиксироваться сразу после подписания, а информация мгновенно появится в системе", - сообщил председатель Казахстанской жилищной компании Алтай Куздибаев.

Таким образом, электронная регистрация должна устранить один из самых распространённых рисков на рынке долевого строительства — двойные продажи квартир.

Что изменится для покупателей

Для людей, которые покупают квартиру в строящемся доме, новые правила означают больше прозрачности и контроля.

Если раньше покупатели часто переживали, что дом могут не достроить или возникнут проблемы с документами, то теперь многие процессы проходят через официальные цифровые системы.

Основные изменения выглядят так:

платежи проходят через банки;

договоры регистрируются автоматически в системе;

информацию о строительном проекте можно проверить онлайн.

Кроме того, для проверки строительных проектов создан специальный сервис. Сделать это можно:

в мобильных приложениях крупных банков;

в eGov Mobile;

на портале homeportal.kz.

Там можно узнать, есть ли у застройщика официальное разрешение на привлечение средств дольщиков или гарантия Казахстанской жилищной компании.

Сколько жилья построили по системе гарантий

По словам председателя, система гарантий действует в Казахстане уже несколько лет. С 2017 года Казахстанская жилищная компания выдала гарантии по 290 строительным проектам на сумму более 1,5 трлн тенге.

За это время в стране было построено около 7 миллионов квадратных метров жилья. Квартиры в этих домах покупались людьми ещё на этапе строительства, и их вложения находились под защитой системы гарантий. Всего, по данным компании, это помогло защитить интересы примерно 77 тысяч казахстанских семей.

Что это значит для покупателей

По словам Алтая Куздибаева, основная цель внедряемых изменений - сделать рынок долевого строительства более понятным и безопасным для людей.

"Наша задача - создать систему, при которой граждане могут спокойно инвестировать в жильё на этапе строительства. Мы работаем над тем, чтобы сделки проходили прозрачно, чтобы не возникало двойных продаж или задержек при регистрации договоров. В случае возникновения проблем у застройщика механизмы гарантирования позволяют защитить права и интересы покупателей", - отметил он.

В результате покупатели получают больше инструментов для проверки застройщика и могут заранее убедиться, что проект работает в рамках закона.