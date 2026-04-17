Конституционный Суд разъяснил права при изъятии земли

Конституционный Суд Казахстана разъяснил, что начало процедуры изъятия земельного участка для государственных нужд не лишает собственников права на судебную защиту, сообщает BAQ.KZ.

Поводом для рассмотрения стало обращение гражданки, которая пыталась оспорить постановление акимата о начале изъятия ее участка. Однако суды не рассмотрели дело по существу, указав на нарушения правил подведомственности и подсудности. В связи с этим заявитель посчитала, что действующие нормы лишают ее доступа к правосудию.

Что решил Конституционный Суд

В Конституционном Суде пояснили, что сами нормы Земельного кодекса, Закона «О государственном имуществе» и нормативного постановления Верховного Суда не ограничивают право граждан на обращение в суд.

Закон прямо предусматривает возможность судебного обжалования решений об изъятии земли, если собственник с ними не согласен.

Почему дело не рассмотрели

Вместе с тем в Суде подчеркнули, что проблема возникла не из-за законодательства, а из-за применения процессуальных норм.

Суды отказались рассматривать дело по существу из-за несоблюдения правил подведомственности и подсудности. То есть речь идет о процессуальной ошибке, а не о запрете на защиту прав.

Таким образом, право на судебную защиту при изъятии земельных участков сохраняется. Граждане могут оспаривать решения государственных органов, если считают их незаконными.

Решение Конституционного Суда фактически разъясняет: сам факт начала процедуры изъятия земли не закрывает доступ к суду, однако важно соблюдать все процессуальные требования при подаче иска.