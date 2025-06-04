В Казахстане объявлен денежный конкурс авторских песен о Родине
Аида Балаева поздравила с Днём государственных символов и объявила республиканский конкурс патриотических песен.
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Министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева поздравила граждан с Днём государственных символов и анонсировала республиканский конкурс патриотических песен "Мой Казахстан", передает BAQ.KZ.
Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
"Государственные символы — это священные ценности, отражающие дух нашего народа, его исторический путь и веру в будущее. Давайте дорожить ими как бесценным достоянием!" — написала министр.
В рамках праздника при поддержке Министерства культуры и информации объявлен конкурс авторских патриотических песен, цель которого — укрепление национального единства, популяризация любви к Родине и развитие патриотического духа среди граждан.
Номинации конкурса:
- "Независимое государство" — песни, посвящённые Дню Республики;
- "Будущее суверенной страны" — песни для детей;
- "Казахстан — страна единства!" — произведения о дружбе и согласии.
Участвовать могут авторы текстов, композиторы и исполнители. В каждой номинации будет поощряться каждый из них отдельно. Принимаются только ранее не публиковавшиеся и не исполнявшиеся песни.
Приём заявок: с 4 июня по 1 октября 2025 года.
Церемония награждения пройдёт в канун Дня Республики. Победители получат денежные призы и дипломы.
Заявки принимаются по email: meninkazakstanym@gmail.com.
Контактный телефон: 8 (7172) 24-96-82.
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