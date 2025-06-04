Министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева поздравила граждан с Днём государственных символов и анонсировала республиканский конкурс патриотических песен "Мой Казахстан", передает BAQ.KZ.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Государственные символы — это священные ценности, отражающие дух нашего народа, его исторический путь и веру в будущее. Давайте дорожить ими как бесценным достоянием!" — написала министр.

В рамках праздника при поддержке Министерства культуры и информации объявлен конкурс авторских патриотических песен, цель которого — укрепление национального единства, популяризация любви к Родине и развитие патриотического духа среди граждан.

Номинации конкурса:

"Независимое государство" — песни, посвящённые Дню Республики;

"Будущее суверенной страны" — песни для детей;

"Казахстан — страна единства!" — произведения о дружбе и согласии.

Участвовать могут авторы текстов, композиторы и исполнители. В каждой номинации будет поощряться каждый из них отдельно. Принимаются только ранее не публиковавшиеся и не исполнявшиеся песни.

Приём заявок: с 4 июня по 1 октября 2025 года.

Церемония награждения пройдёт в канун Дня Республики. Победители получат денежные призы и дипломы.

Заявки принимаются по email: meninkazakstanym@gmail.com.

Контактный телефон: 8 (7172) 24-96-82.