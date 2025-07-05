В Казахстане объявлен электронный аукцион по 39 месторождениям
Заявки на участие принимаются со 2 июля по 2 сентября.
Сегодня, 15:04
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Сегодня, 15:04Сегодня, 15:04
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Министерство промышленности и строительства РК объявляет о проведении электронного участка по 39 месторождениям, содержащим запасы твердых полезных ископаемых, передает BAQ.KZ.
Заявки на участие принимаются со 2 июля по 2 сентября текущего года посредством единой платформы недропользователей "minerals.e-qazyna.kz".
Электронный аукцион состоится 19 сентября текущего года на единой платформе недропользователей.
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