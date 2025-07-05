Министерство промышленности и строительства РК объявляет о проведении электронного участка по 39 месторождениям, содержащим запасы твердых полезных ископаемых, передает BAQ.KZ.

Заявки на участие принимаются со 2 июля по 2 сентября текущего года посредством единой платформы недропользователей "minerals.e-qazyna.kz".

Электронный аукцион состоится 19 сентября текущего года на единой платформе недропользователей.