В Казахстане объявлены штормовые предупреждения из-за гололёда, метели и тумана
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
РГП Казгидромет объявило штормовые предупреждения в большинстве регионов страны в связи с ожидаемыми опасными метеорологическими явлениями, передает BAQ.KZ.
По данным синоптиков, в ряде областей прогнозируются сложные погодные условия, которые могут повлиять на дорожную обстановку, работу транспорта и безопасность населения.
Гололёд ожидается
в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Жамбылской областях, а также в областях Абай и Жетісу.
Снег и метель прогнозируются
в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях и области Абай.
Туман ожидается
в Алматинской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях, а также в областях Ұлытау и Жетісу. Туман также прогнозируется в городах Алматы и Конаев.
Спасательные службы рекомендуют жителям и гостям страны соблюдать меры предосторожности, учитывать ухудшение погодных условий при планировании поездок и следить за официальными сообщениями экстренных служб.
Самое читаемое
- Трамп рассказал, как США за 47 секунд взорвали дверь бункера Мадуро
- Трамп: "Куба падёт сама". США отказались от войны, но заявили о гибели кубинцев
- Нефть, миллиарды и контроль: Трамп озвучил планы США по Венесуэле
- Три железнодорожных вокзала реконструируют в СКО
- "Нам нужна Гренландия": Трамп допустил новые военные операции США после Венесуэлы