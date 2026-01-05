РГП Казгидромет объявило штормовые предупреждения в большинстве регионов страны в связи с ожидаемыми опасными метеорологическими явлениями, передает BAQ.KZ.

По данным синоптиков, в ряде областей прогнозируются сложные погодные условия, которые могут повлиять на дорожную обстановку, работу транспорта и безопасность населения.

Гололёд ожидается

в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Жамбылской областях, а также в областях Абай и Жетісу.

Снег и метель прогнозируются

в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях и области Абай.

Туман ожидается

в Алматинской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях, а также в областях Ұлытау и Жетісу. Туман также прогнозируется в городах Алматы и Конаев.

Спасательные службы рекомендуют жителям и гостям страны соблюдать меры предосторожности, учитывать ухудшение погодных условий при планировании поездок и следить за официальными сообщениями экстренных служб.