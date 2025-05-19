Министерство труда и социальной защиты населения РК разработало поправки в правила привлечения иностранной рабочей силы, передает BAQ.KZ.

Изменения коснутся перечня категорий иностранных граждан, которым не требуется разрешение местных исполнительных органов для трудовой деятельности в Казахстане.

Проект нормативного правового акта опубликован на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения. Ознакомиться с документом и оставить свои предложения граждане могут до 2 июня текущего года.

Согласно предлагаемым изменениям, казахстанские юридические лица со 100% иностранным участием смогут принимать на работу без квоты и разрешений только первого руководителя и не более одного его заместителя. Ранее такая норма отсутствовала, что позволяло компаниям свободно нанимать иностранных топ-менеджеров в неограниченном количестве.

В Минтруда поясняют, что инициатива направлена на уточнение и систематизацию подходов к найму иностранцев без разрешения, а также на обеспечение баланса между интересами инвесторов и потребностями внутреннего рынка труда.

По итогам обсуждения документ может быть доработан с учётом поступивших предложений.