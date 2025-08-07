Министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов на пресс-конференции в Правительстве рассказал о выполнении поручений Президента по диверсификации посевных площадей и сокращению влаголюбивых культур, передает BAQ.KZ.

В рамках поручений разработана Дорожная карта, в которой определены максимально допустимые площади посева риса и хлопчатника — культур, отличающихся высоким водопотреблением. Работа ведётся совместно с местными исполнительными органами и Министерством сельского хозяйства.

"С 2026 года система “Казсушар” переведёт заключение договоров на электронный формат. Мы не будем заключать договоры, если площадь влаголюбивых культур превышает установленные индикаторы", — отметил министр.

Важным инструментом станет система субсидирования, стимулирующая внедрение водосберегающих технологий:

До 85% субсидий на поливную воду — при использовании технологий капельного или точечного орошения;

До 30% — если такие технологии не применяются.

Министр подчеркнул, что в 2024 году была создана нормативно-правовая база, позволяющая аграриям получать до 80% компенсации затрат на внедрение водосберегающих систем.