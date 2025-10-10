Министерство туризма и спорта утвердило перечень видов спорта высших достижений, в который вошли 65 дисциплин, представленных в программах Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских и Параазиатских игр, а также национальные виды спорта, передает BAQ.KZ.

Финансирование данных видов спорта будет осуществляться в приоритетном порядке за счёт республиканского и местных бюджетов. Средства направят на подготовку спортивного резерва, участие спортсменов в международных соревнованиях, проведение учебно-тренировочных сборов и развитие спортивной инфраструктуры.

Из 65 видов спорта высших достижений определено 46 приоритетных, включая 11 национальных видов спорта. Основным критерием отбора стали результаты национальных сборных Казахстана на крупнейших международных турнирах.

Виды спорта, не вошедшие в перечень спорта высших достижений, будут развиваться как массовые. Их финансирование на участие в республиканских соревнованиях будут обеспечивать местные исполнительные органы, а участие в международных стартах возможно за счёт внебюджетных средств.

Перечень обновляется ежегодно, что позволяет оперативно включать новые дисциплины, вошедшие в программы Олимпийских и континентальных игр.

Как отметили в министерстве, документ разработан с учётом мнения общественности, депутатов, спортивных федераций и экспертного сообщества.

В рамках поручения Главы государства проводится комплексная реформа спортивной отрасли. В этой связи Министерство туризма и спорта разработало законопроект "О физической культуре и спорте", направленный на системное реформирование сферы.

Закон предусматривает ряд значимых нововведений:

установление лимитов на использование бюджетных средств для профессиональных клубов;

запрет на финансирование спортсменов, не имеющих гражданства РК;

уточнение понятия "приоритетные виды спорта" и их региональных перечней;

введение национальных стандартов спортивной подготовки;

создание условий для равного развития олимпийских и национальных видов спорта.

В ведомстве подчеркнули, что реализация этих мер позволит сделать финансирование более адресным, повысить эффективность использования бюджетных средств и укрепить систему спортивного управления в стране.