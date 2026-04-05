Бюро национальной статистики Казахстана опубликовало данные о браках и разводах за 2025 год. Согласно официальной статистике, большинство распавшихся семей приходится на первые годы совместной жизни. Анализ показывает, что именно начальный этап брака становится наиболее сложным периодом для супругов. В это время пары чаще всего сталкиваются с финансовыми трудностями, бытовыми конфликтами и психологической адаптацией к семейной жизни, что нередко приводит к разрыву отношений. Подробнее читайте в обзорном материале BAQ.KZ.

«Рубеж 4 лет»: самый опасный период

Статистика показывает, что большинство разводов происходит в первые годы после заключения брака:

• 35% — пары, прожившие вместе от 1 до 4 лет;

• 24% — прожившие от 5 до 9 лет;

• 8% — разводы, произошедшие менее чем через год после свадьбы.

Эти данные подтверждают, что именно первые годы совместной жизни становятся серьёзным испытанием для большинства семей.

Почему распадаются браки

Эксперты отмечают, что в начальный период супружеской жизни пары чаще всего сталкиваются с рядом сложностей. Среди основных причин разводов — финансовые трудности, отсутствие собственного жилья, бытовые конфликты и психологическая неготовность к семейной жизни.

Кроме того, на отношения могут влиять вмешательство родственников, различие в ожиданиях от брака, а также утрата доверия между партнёрами.

Региональные различия: где разводятся чаще

Коэффициент разводов значительно различается по регионам. Самые высокие показатели зафиксированы в северных и центральных областях страны:

• Павлодарская область — 3,43

• Карагандинская область — 3,41

• Северо-Казахстанская область — 3,28

Самый низкий показатель традиционно наблюдается в Туркестанской области — всего 1,03.

Статистика браков: новые тенденции

В 2025 году в Казахстане было зарегистрировано 115,9 тысячи браков.

Также отмечается рост возраста вступления в брак. Мужчины в среднем женятся в 27,9 года, женщины выходят замуж в среднем в 25,3 года.

Тренд последних лет

В последние годы в Казахстане наблюдается постепенное изменение модели семейного поведения. Казахстанцы всё чаще откладывают вступление в брак, уделяя больше внимания образованию, карьере и финансовой стабильности.

Это может свидетельствовать о том, что институт семьи трансформируется, а подход к созданию брака становится более осознанным.

Международный контекст

Уровень разводов в Казахстане остаётся сопоставимым с рядом стран СНГ, где также фиксируется высокий процент распада браков в первые годы совместной жизни.

Эксперты отмечают, что подобная тенденция характерна для многих стран с переходной экономикой, где молодые семьи сталкиваются с финансовыми и социальными вызовами.

Интересный факт

Большинство браков (68%) заключаются в городах. Самый популярный месяц для свадеб — июль (12 955 браков).

При этом уровень разводов в городах в 3 раза выше, чем в сельской местности.

Кроме того, доля повторных браков составляет 22% среди мужчин и 21% среди женщин.

Таким образом, первые годы брака остаются наиболее уязвимым периодом для казахстанских семей. Именно в это время пары сталкиваются с реальными бытовыми, финансовыми и психологическими испытаниями, которые нередко становятся причиной расставаний.

Несмотря на то, что казахстанцы всё чаще подходят к созданию семьи более осознанно и вступают в брак в более зрелом возрасте, уровень разводов по-прежнему остаётся высоким. Это указывает на необходимость не только личной готовности к семейной жизни, но и более широкой социальной поддержки молодых семей.