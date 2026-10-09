В Казахстане опровергли сообщения о невозвращении военной техники с учений

В Threads распространилась информация о том, что после международных военных учений техника Вооруженных сил Казахстана якобы не вернулась в места постоянной дислокации. Центр по борьбе с дезинформацией СЦК при Президенте Казахстана сообщил, что эта информация не соответствует действительности. В Министерстве обороны уточнили, что после завершения учений 6 октября 2026 года техника была возвращена в места постоянного базирования.

В Центре также обратили внимание на то, что автор публикации связал недостоверную информацию с вопросом о возможном оказании военной помощи иностранному государству или даже «предательстве Родины». По данным ведомства, в публикации к реальному событию — проведению международных военных учений — добавили ложную деталь.

После этого сообщение продолжило распространяться через комментарии, репосты, пересылки и скриншоты. В Центре по борьбе с дезинформацией напомнили, что распространение заведомо ложных или недостоверных сведений может повлечь предусмотренные законодательством Казахстана юридические последствия.