В связи с введением временных ограничений движения на автомобильных дорогах из-за неблагоприятных погодных условий Қазақстан темір жолы определил 13 пригородных поездов для организации вывоза пассажиров и обеспечения транспортной доступности между регионами, передает BAQ.KZ.

Для перевозки пассажиров задействованы поезда по ряду направлений. По маршруту Астана – Павлодар курсируют пригородные поезда №7502 Астана – Павлодар и №6832 Астана – Павлодар. В обратном направлении Павлодар – Астана назначены поезда №7501 Павлодар – Астана и №7509 Павлодар – Астана.

Сообщение между Астаной, Жалтыром и Атбасаром обеспечивают поезда №6804 Атбасар – Астана и №6831 Астана – Жалтыр. По направлению Астана – Кокшетау и Курорт Боровое задействованы поезда №7515 Астана – Курорт Боровое, №6830 Кокшетау – Астана, №7508 Кокшетау – Астана и №7516 Курорт Боровое – Астана.

Для связи столицы с Карагандой используются поезда №6858 Астана – Караганды и №6856 Астана – Караганды, а в обратном направлении курсирует поезд №7553 Караганды – Астана.

В КТЖ отметили, что в сложных погодных условиях железнодорожный транспорт остаётся одним из наиболее надёжных и безопасных способов передвижения. Компания продолжает принимать необходимые меры для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров и призывает граждан учитывать погодные условия при планировании поездок.