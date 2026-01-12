Поставщики поливной воды, нарушившие права потребителей, оштрафованы на 17,8 млн тенге, передает BAQ.KZ.

На сегодня взыскано 14,8 млн тенге, сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана. Материалы по оставшимся штрафам переданы судебным исполнителям для принудительного взыскания.

По информации ведомства, субъекты естественных монополий, оказывающие услуги по подаче поливной воды, оштрафованы за неисполнение утвержденной тарифной сметы и инвестиционной программы, а также непредоставление отчетов об исполнении утвержденной тарифной сметы. Всего меры применены к 21 поставщику.

Кроме того, в отношении 11 субъектов подано 12 исковых заявлении о понуждении предоставления отчетов об исполнении тарифных смет и заявок на утверждение тарифов в соответствии с законодательством. Из них по 6 искам суд вынес решения в пользу министерства, 6 оставшихся исков находятся на рассмотрении.