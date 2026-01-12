В Казахстане оштрафованы поставщики поливной воды
Поставщики поливной воды, нарушившие права потребителей, оштрафованы на 17,8 млн тенге, передает BAQ.KZ.
На сегодня взыскано 14,8 млн тенге, сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана. Материалы по оставшимся штрафам переданы судебным исполнителям для принудительного взыскания.
По информации ведомства, субъекты естественных монополий, оказывающие услуги по подаче поливной воды, оштрафованы за неисполнение утвержденной тарифной сметы и инвестиционной программы, а также непредоставление отчетов об исполнении утвержденной тарифной сметы. Всего меры применены к 21 поставщику.
Кроме того, в отношении 11 субъектов подано 12 исковых заявлении о понуждении предоставления отчетов об исполнении тарифных смет и заявок на утверждение тарифов в соответствии с законодательством. Из них по 6 искам суд вынес решения в пользу министерства, 6 оставшихся исков находятся на рассмотрении.
- Министерство продолжит системную работу по обеспечению выполнения субъектами естественных монополий всех нормативных требований. Основными целями и принципами законодательства в данной сфере являются обеспечение защиты интересов потребителей и субъектов естественных монополий, а также достижение баланса между ними, – отметил директор Департамента регулирования тарифной политики МВРИ РК Дархан Каинбердиев.
