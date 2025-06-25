В Казахстане остановили нелегальный отток продукции “Казфосфата” за границу
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В Жамбылской области удалось предотвратить незаконный вывоз продукции одного из крупнейших производителей фосфоросодержащих удобрений "Казфосфата", передает BAQ.KZ.
Как сообщили в прокуратуре региона, в начале текущего года на предприятии отмечалось значительное снижение объемов производства, основной причиной которого стало незаконное перемещение продукции за пределы страны в обход официальных зарубежных дистрибьюторов компании.
По поручению Генеральной прокуратуры в регионе были организованы оперативно-профилактические мероприятия по пресечению теневых каналов экспорта. В результате ситуация на заводе стабилизировалась: увеличилось количество прямых закупок продукции у производителя, что позволило предприятию нарастить объемы производства на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 40 до 57 тысяч тонн.
Прокуроры отмечают, что подобные меры направлены не только на защиту прав отечественного бизнеса, но и на поддержку экономической стабильности региона, рост налоговых поступлений и создание новых рабочих мест.
В настоящее время прокуратура Жамбылской области продолжает работу по возобновлению деятельности других простаивающих и малозагруженных предприятий региона. Особое внимание уделяется вопросам импортозамещения и вовлечения неиспользуемых ресурсов в экономический оборот.
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