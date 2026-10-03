В Казахстане освобождены от должностей три высокопоставленных военных
Кадровые решения коснулись руководства Генерального штаба, заместителя министра обороны и главнокомандующего Военно-морскими силами.
3 Октября 2026, 14:43
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
3 Октября 2026, 14:433 Октября 2026, 14:43
344Фото: Akorda.kz
Глава государства подписал распоряжения об освобождении от должностей трёх высокопоставленных представителей Вооружённых сил Казахстана.
Согласно распоряжениям, своих постов лишились:
Каныш Абубакиров — первый заместитель министра обороны — начальник Генерального штаба Вооружённых сил Казахстана;
Алмаз Джумакеев — заместитель министра обороны Казахстана;
Канат Ниязбеков — главнокомандующий Военно-морскими силами Вооружённых сил Казахстана.
Самое читаемое
- Снег, морозы и ветер до 30 м/с: резкое похолодание идет на Казахстан
- Какие требования предъявляются к водителям такси и что должны проверять агрегаторы?
- Опыт против молодости: эксперт оценил шансы Алимханулы в бою с Банком
- Кому придется платить больше за обязательную страховку жилья в Казахстане
- Более 10 тысяч человек уже посетили Digital Bridge 2026 в Астане