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В Казахстане освобождены от должностей три высокопоставленных военных

Кадровые решения коснулись руководства Генерального штаба, заместителя министра обороны и главнокомандующего Военно-морскими силами.

3 Октября 2026, 14:43
АВТОР
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Akorda.kz 3 Октября 2026, 14:43
3 Октября 2026, 14:43
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Фото: Akorda.kz

Глава государства подписал распоряжения об освобождении от должностей трёх высокопоставленных представителей Вооружённых сил Казахстана.

Согласно распоряжениям, своих постов лишились:

Каныш Абубакиров — первый заместитель министра обороны — начальник Генерального штаба Вооружённых сил Казахстана;

Алмаз Джумакеев — заместитель министра обороны Казахстана;

Канат Ниязбеков — главнокомандующий Военно-морскими силами Вооружённых сил Казахстана.

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