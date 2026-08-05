В Казахстане откроют 129 медпунктов на трассах и в туристических зонах
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
До 2027 года в Казахстане расширят сеть региональных травматологических центров. На аварийно опасных участках дорог создадут 69 медицинских пунктов, еще 60 будут работать в туристических зонах в сезон.
Сейчас региональные травматологические центры открыты в Астане, Алматы, Караганде и Балхаше. До 2027 года сеть планируют расширить в других регионах страны.
Помощь пациентам оказывают более 1500 врачей травматологов. В Казахстане работают 81 травматологический пункт, свыше 4 тысяч специализированных коек и 260 медицинских организаций.
Минздрав продолжит развивать медицинскую инфраструктуру и укреплять кадровый состав службы.
210 противошоковых кабинетов превратят в современные Trauma room
В приемных покоях планируют переоснастить 210 противошоковых кабинетов в современные Trauma room.
На аварийно опасных участках автодорог создадут 69 опорных медицинских пунктов. Еще 60 сезонных пунктов откроют в туристических зонах.
Казахстанцев будут обучать первой помощи
Минздрав намерен активнее предупреждать травмы, полученные в дорожно-транспортных происшествиях, в быту и среди детей.
Обучение населения навыкам первой помощи планируют расширить. Подробности о формате занятий и числе участников в ведомстве не привели.
В Минздраве рассчитывают сделать помощь при травмах доступнее и сократить время реагирования медицинских служб в экстренных ситуациях.
Самое читаемое
- Казахстан стал главным покупателем российского шоколада
- В 100 дворах Семея отремонтируют внутридворовые дороги
- 22-летнюю казахстанку ранили ножом на Северном Кипре
- Месси пожертвовал 80 тысяч евро на восстановление пострадавшего от пожара района Мадрида
- Пять боев без единого поражения: таэквондист из Мангистау выиграл турнир в Южной Корее