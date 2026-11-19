В Казахстане планируют открыть исследовательский институт Университета Организации Объединённых Наций (ООН). Его работа должна начаться в начале 2027 года. Об этом в интервью корреспонденту BAQ.KZ на полях III Международного форума стратегических партнёров в Астане сообщил ректор Университета ООН, заместитель Генерального секретаря ООН Тшилидзи Марвала.

По его словам, новый институт займётся изучением экономических, политических и технологических процессов в регионах. Особое внимание уделят влиянию искусственного интеллекта на экономику, безопасность людей и благосостояние населения.

«Мы собираемся открыть институт Университета ООН, который будет изучать экономические, политические и технологические аспекты развития регионов. Это особенно важно сейчас, когда искусственный интеллект меняет практически всё вокруг нас. Как это влияет на экономику? Что означает для безопасности людей и их благосостояния?» - рассказал Тшилидзи Марвала.

Для совместных исследований в Казахстан планируют направить более 30 постдокторантов. Они будут работать с казахстанскими учёными над разработкой решений и рекомендаций для международной политики.

«Мы планируем направить более 30 постдокторантов, которые будут работать вместе с исследователями в Казахстане, чтобы совместно разрабатывать глобальные политические решения, имеющие реальное значение», - отметил ректор.

Запуск института намечен на начало 2027 года. Также Университет ООН намерен заключить меморандумы о сотрудничестве с казахстанскими университетами.

Отвечая на вопрос, почему для открытия института выбрали именно Казахстан, Марвала назвал несколько причин.

«Во-первых, у нас до сих пор не было присутствия в Центральной Азии. Во-вторых, Казахстан — очень важная страна. Нас особенно впечатлили инвестиции в центры обработки данных, которые являются двигателем искусственного интеллекта. Мы также высоко оцениваем потенциал казахстанских исследователей и студентов. Именно поэтому мы решили работать здесь», - подчеркнул он.

По мнению ректора, Казахстан уже формирует необходимую инфраструктуру для развития искусственного интеллекта: инвестирует в данные, алгоритмы, вычислительные мощности и практическое применение новых технологий.

При этом дальнейшее развитие ИИ, считает Марвала, потребует подготовки специалистов, совершенствования законодательства и выработки стандартов использования технологий.

«У Казахстана есть все необходимые составляющие для процветания. Теперь важно понять, как изменить подходы людей к использованию искусственного интеллекта, какие стимулы создать для его применения во благо общества, какие правила, стандарты и законы необходимо принять», - пояснил он.

Напомним, ранее Казахстан и Университет ООН обсуждали расширение сотрудничества в сфере науки и высшего образования. В августе 2026 года министр науки и высшего образования Саясат Нурбек провёл встречу с Тшилидзи Марвалой в Токио, где стороны рассмотрели перспективы совместных научных исследований и академического взаимодействия.