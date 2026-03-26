В Казахстане планируется открыть новые инклюзивные спортивные комплексы для поддержки паралимпийцев, передает BAQ.KZ.

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что государство продолжит развивать инфраструктуру для людей с инвалидностью и параспортсменов.

По его словам, в прошлом году в стране уже начали работу четыре современных инклюзивных спортивных комплекса. В ближайшее время такие центры планируется открыть во всех регионах.

"В прошлом году в стране начали функционировать 4 современных инклюзивных спортивных комплекса. В предстоящий период еще больше таких центров распахнут свои двери во всех регионах. Считаю, что наши спонсоры не должны оставаться в стороне от этой очень важной работы. В целом, государство стало уделять особое внимание поддержке паралимпийского движения, увеличен объем финансирования данного направления", - сказал Президент.

Глава государства отметил, что успехи параспортсменов служат примером для общества.

"Решительный характер и несгибаемая воля наших параспортсменов – образец для многих и пример для подрастающего поколения. Каждый член национальной паралимпийской сборной доказал всему миру, что Казахстан – страна безграничных возможностей", — подчеркнул он.

Также Президент сообщил, что подписал указ о награждении спортсменов государственными наградами.