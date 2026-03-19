Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о планах открытия Университета искусственного интеллекта, который может принять первых студентов уже в этом году, передает BAQ.KZ.

Глава государства подчеркнул, что развитие технологий и науки становится приоритетом для страны и настало время поворачивать в сторону науки и технологии.

«Как вы знаете нынешний год объявлен мною Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Мы должны предпринимать меры с целью эволюции Казахстана в сторону науки и технологии, в сторону техники и производственных процессов. У нас слишком много, я так считаю, юристов, филологов, дипломатов, то есть гуманитариев. Мы должны менять менталитет нации. А что такое менять менталитет нации? Надо ее поворачивать в сторону науки и технологии. Кто сказал, что это нам не под силу? Я думаю, что мы должны буквально совершить ментальную революцию в Казахстане. », — заявил Президент.

По его словам, одним из ключевых проектов станет запуск нового вуза.