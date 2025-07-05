В Казахстане открылась первая модульная спасательная станция
Модульное здание оборудовано всем необходимым для круглосуточного дежурства.
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В Петропавловске открыли первую в стране модульную спасательную станцию, передает BAQ.KZ. Новый объект построен на берегу реки Есиль и станет ключевым звеном в системе реагирования на происшествия на воде в Северо-Казахстанской области.
"Мы усиливаем присутствие спасательных подразделений там, где это действительно нужно. Здесь у спасателей есть все, чтобы действовать без промедления", — подчеркнул министр генерал-майор Чингис Аринов.
Станция построена в кратчайшие сроки. Модульное здание оборудовано всем необходимым для круглосуточного дежурства: рабочая зона, кухня, техническое помещение и зона отдыха. Использованы энергоэффективные материалы, установлена система электрического отопления. Также оборудованы пирс и лестница для быстрого выхода на воду.
Новая станция обеспечивает контроль над прибрежной зоной и критически важными объектами — автомобильным мостом и плотиной Петропавловского гидроузла. Этот объект станет пилотным для внедрения подобной инфраструктуры в других регионах страны.
К слову, с начала года спасатели Северо-Казахстанской области совершили более 1200 выездов, спасли 135 человек, эвакуировали свыше 240 местных жителей.
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