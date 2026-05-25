В Казахстане открыли 100 бесплатных мест на обучение кибербезопасности

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана объявило о начале приема заявок на участие в образовательной программе Red Team & Blue Team Cyber Academy, передает BAQ.kz.

Проект реализуется совместно с Astana Hub и Государственной технической службой в рамках программы Tech Orda.

Кого приглашают на обучение

Программа рассчитана на 100 участников, обучение для которых будет полностью бесплатным.

Подать заявку могут граждане Казахстана в возрасте от 18 до 45 лет, обладающие базовыми знаниями в IT-сфере.

Организаторы отмечают, что кандидатам желательно понимать принципы работы операционных систем Windows и Linux, сетевых протоколов, а также уметь работать с командной строкой.

Регистрация на программу продлится до 18 мая 2026 года.

Как будет проходить отбор

Отбор участников пройдет на конкурсной основе.

Кандидатам предстоит пройти специализированный CTF-турнир по поиску уязвимостей, а также индивидуальное собеседование.

Приоритет при зачислении получат участники с профильным образованием, опытом участия в Bug Bounty-программах и обладатели международных сертификатов CompTIA, CEH и OSCP.

Чему будут обучать

Обучение пройдет в онлайн-формате и продлится шесть месяцев.

Программа разделена на два ключевых направления.

Направление Red Team будет посвящено тестированию на проникновение и методам эксплуатации уязвимостей инфраструктуры по международным стандартам.

Направление Blue Team сосредоточится на мониторинге, выявлении киберугроз и защите информационных систем.

Зачем запускают программу

В министерстве отмечают, что проект направлен на формирование кадрового резерва в сфере информационной безопасности.

Организаторы подчеркивают, что развитие таких программ становится важной частью укрепления цифрового суверенитета страны и подготовки специалистов для одной из самых востребованных отраслей современности.