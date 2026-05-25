В Казахстане открыли 100 бесплатных мест на обучение кибербезопасности
Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития объявило о старте набора в образовательную программу Red Team & Blue Team Cyber Academy. Обучение будет бесплатным и пройдет в онлайн-формате.
Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана объявило о начале приема заявок на участие в образовательной программе Red Team & Blue Team Cyber Academy, передает BAQ.kz.
Проект реализуется совместно с Astana Hub и Государственной технической службой в рамках программы Tech Orda.
Кого приглашают на обучение
Программа рассчитана на 100 участников, обучение для которых будет полностью бесплатным.
Подать заявку могут граждане Казахстана в возрасте от 18 до 45 лет, обладающие базовыми знаниями в IT-сфере.
Организаторы отмечают, что кандидатам желательно понимать принципы работы операционных систем Windows и Linux, сетевых протоколов, а также уметь работать с командной строкой.
Регистрация на программу продлится до 18 мая 2026 года.
Как будет проходить отбор
Отбор участников пройдет на конкурсной основе.
Кандидатам предстоит пройти специализированный CTF-турнир по поиску уязвимостей, а также индивидуальное собеседование.
Приоритет при зачислении получат участники с профильным образованием, опытом участия в Bug Bounty-программах и обладатели международных сертификатов CompTIA, CEH и OSCP.
Чему будут обучать
Обучение пройдет в онлайн-формате и продлится шесть месяцев.
Программа разделена на два ключевых направления.
Направление Red Team будет посвящено тестированию на проникновение и методам эксплуатации уязвимостей инфраструктуры по международным стандартам.
Направление Blue Team сосредоточится на мониторинге, выявлении киберугроз и защите информационных систем.
Зачем запускают программу
В министерстве отмечают, что проект направлен на формирование кадрового резерва в сфере информационной безопасности.
Организаторы подчеркивают, что развитие таких программ становится важной частью укрепления цифрового суверенитета страны и подготовки специалистов для одной из самых востребованных отраслей современности.
