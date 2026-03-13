В Казахстане завершился ключевой этап национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения». В его рамках введены в эксплуатацию 655 объектов первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), передает BAQ.KZ.

По информации Минздрава Казахстана, это позволило обеспечить прямой доступ к квалифицированным медицинским услугам для 1 миллиона жителей отдаленных сел, фактически избавив их от необходимости преодолевать значительные расстояния до районных центров.

"Данная сеть объектов, возведенная поэтапно в 2023–2025 годах, включает 260 медицинских пунктов, 235 фельдшерско-акушерских пунктов и 160 врачебных амбулаторий. Стабильный ввод мощностей — от 99 объектов в первый год до 195 в завершающем 2025 году — позволил планомерно охватить сетью учреждений все приоритетные населенные пункты страны. Каждый из открытых центров оснащен современным медицинским оборудованием, что переводит качество обслуживания на принципиально иной уровень. Теперь сельские жители имеют возможность проходить полноценные профилактические осмотры, вакцинацию, диспансерное наблюдение и первичную диагностику непосредственно по месту жительства, что существенно повышает шансы на раннее выявление заболеваний и своевременное назначение лечения, – рассказали в Минздраве РК.

Второй задачей нацпроекта является трансформация 32 районных больниц в многопрофильные центральные районные больницы (МЦРБ).

На сегодняшний день 9 таких объектов уже функционируют в обновленном формате, а по 19 больницам работы ведутся в активном режиме.

Для продолжения масштабной модернизации Республиканская бюджетная комиссия одобрила финансирование объектов в Актюбинской, Жамбылской и Акмолинской областях, а также прорабатывается вопрос привлечения средств Специального государственного фонда для больницы в области Улытау.