В Казахстане открыли объезд на популярном маршруте
На дороге Карасу – Масанчи – Сортобе начались работы.
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Национальная компания "ҚазАвтоЖол" объявила об изменении схемы движения на популярном направлении Алматы – Иссык-Куль, передает BAQ.KZ. Причиной стала реконструкция дороги на участке Карасу – Масанчи – Сортобе, а также ремонтные работы на объездной трассе в районе Бишкека.
Чтобы обеспечить бесперебойное движение автотранспорта, организован альтернативный маршрут. Он проходит от населённого пункта Карасу до Отеген батыра по дороге республиканского значения, а далее по автодорогам местного значения до пунктов пропуска "Аухатты" или "Сортобе".
По информации "ҚазАвтоЖол", оба пункта способны пропускать до 2000 автомобилей в сутки, что позволяет избежать серьёзных заторов и сохранить стабильный трафик даже в разгар ремонтных работ.
Компания рекомендует водителям и перевозчикам заранее учитывать изменения при планировании поездок и благодарит за понимание и сотрудничество в период временных неудобств.
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