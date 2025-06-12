Национальная компания "ҚазАвтоЖол" объявила об изменении схемы движения на популярном направлении Алматы – Иссык-Куль, передает BAQ.KZ. Причиной стала реконструкция дороги на участке Карасу – Масанчи – Сортобе, а также ремонтные работы на объездной трассе в районе Бишкека.

Чтобы обеспечить бесперебойное движение автотранспорта, организован альтернативный маршрут. Он проходит от населённого пункта Карасу до Отеген батыра по дороге республиканского значения, а далее по автодорогам местного значения до пунктов пропуска "Аухатты" или "Сортобе".

По информации "ҚазАвтоЖол", оба пункта способны пропускать до 2000 автомобилей в сутки, что позволяет избежать серьёзных заторов и сохранить стабильный трафик даже в разгар ремонтных работ.

Компания рекомендует водителям и перевозчикам заранее учитывать изменения при планировании поездок и благодарит за понимание и сотрудничество в период временных неудобств.