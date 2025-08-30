В Казахстане открылись ещё две мастерские Лу Баня
Первая мастерская Лу Баня была создана в 2023 году.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
По итогам переговоров на высшем уровне с участием Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Председателя КНР Си Цзиньпина состоялась церемония открытия второй и третьей мастерских Лу Баня в Республике Казахстан, передает BAQ.KZ.
Проект реализован в рамках поручения Главы государства о масштабировании опыта мастерских Лу Баня с целью практикоориентированного обучения и подготовки кадров для различных секторов экономики.
Вторая мастерская открылась в Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева в Астане, а третья – в Академии логистики и транспорта в Алматы.
Первая мастерская Лу Баня, созданная в 2023 году при Восточно-Казахстанском техническом университете им. Д. Серикбаева, стала важной платформой для развития инженерно-технического образования в стране.
Самое читаемое
- Что изменится в Казахстане с 1 сентября
- В "Реал Мадриде" прокомментировали предстоящий матч против "Кайрата"
- В Казахстане стаж для пенсии будут подтверждать через Е-архив
- Очередной шок в аэропорту Алматы: пассажир попытался покончить с собой в туалете
- В Астане стартует сезон сельскохозяйственных ярмарок